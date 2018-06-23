بطريقة متعمدة.. طفلة الثالثة ليان تلقى حتفها على يد قناص الحوثي بتعز

فهمي محمد(صدى):

تسعى مليشيا الحوثي الإيرانية إلى محاولة تعويض خسائرها في محافظة الحديدة على يد التحالف العربي والجيش اليمني، بإرهاب المواطنين اليمنيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم.

وأطلق قناصة المليشيا الإرهابية طلقاتهم في شوارع اليمين، لإزهاق أرواح اليمنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، لتطال إحدى طلقاتهم العشوائية الطفلة ليان فائز ردمان سلام صاحبة الثلاث سنوات.

فأثناء لعب ” ليان ” بجوار منزلهم في منطقة المليحة بشارع الثلاثين غرب مدينة تعز مساء الخميس الماضي، سقطت عليها إحدى طلقات قناصة الحوثي، لتظل في المستشفى ساعات قبل أن تلقي حتفها أمس الجمعة.

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