عارضة أزياء تفجر خلافا بين رئيس الاتحاد المغربي والمدرب

مليكة فؤاد(صدى):

فجرت عارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي، قضية بين رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ومدرب المنتخب الفرنسي هيرفي رونار، بسبب صورة.

وبدأ الخلاف بين رئيس الاتحاد المغربي والمدرب بعدما نشرت عارضة الأزياء المثيرة للجدل على حسابها بـ” انستجرام ” صورة لها مع ” رونار ” و خبير التغذية نبيل العياشي في الوقت الذي كانت التوجيهات بمنع الجماهير والإعلاميين من التواجد في فندق إقامة المنتخب المغربي.

وأشارت مصادر محلية إلى أن ” لقجع ” اتصل برونار و استفسر بلغة صارمة عن الصورة، و هو الأمر الذي لم يرق المدرب الفرنسي حيث اعتبر كلام رئيس الجامعة تدخلًا في حياته الخاصة.