خلفان لـ ” قطر ” بعد تحرير الحديدة: تبا لعروبتك اينما كنت

طلال الضوي(صدى):

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي السابق ضاحي خلفان تميم، اليوم السبت، أن الخطر في قطر أصبح محدد الآن في ظل تحرير التحالف العربي لمحافظة الحديدة من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والمتحالفة مع الجيش القطري.

وأوضح ” خلفان ” في سلسة تغريدات على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن تنظيم الحمدين يعيش في اسوأ حالاته، حيث تتباكى قطر على تحرير الحديدة وسقوط المليشيا المدعومة من حليفتها إيران.

واستنكر عناد قطر ووقوفها بجانب إيران الراعية للإرهاب، قائلًا ” تخيلوا أن حكومة قطر تناصر الحوثي الذي يخطط مع ايران لإحتلال الكعبة الشريفة، أي موقف هذا نسميه ؟؟؟؟ موقف شرف !! ” .

وقال ” لا ذلة أكثر من هذه الذلة أن ترفع رأسك بإيران وتوطيه بالوقوف مع السعودية ..تبًا لعروبتك اينما كنت “، متسائلًا حول مصير الشعب القطري في ظل سذاجة حكومة تنظيم الحمدين.

كما أشار ” خلفان ” إلى أن ما يحدث في قطر كارثة حقيقية، حيث فقد تنظيم الحمدين الحكمة والعقل، مغردًا ” عندما تتمنى حكومة قطر انتصار ايران على العرب…فإن سقوطها عربيا قد اقترب ” .