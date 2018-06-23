تركيا تستقبل موسمها السياحي بمقتل فنانة في ملهى ليلي

انقرة(صدى):

لقیت فنانة تركیة مصرعھا بعد عملية إطلاق نار وقعت في ملھى لیلي بمدینة بودروم التركیة الساحلیة، التي تعد واحدة من أكثر المناطق جذبًا للسیاح في تركيا.

وذكرت تقاریر محلیة، أن المغنیة ھاجر تولو، كانت تغني في ملھى لیلي یُدعى ” میدوسا ” عندما اقتحم 4 مسلحین المكان وأطلقوا النار.

وأدى الھجوم إلى مقتل المغنیة، التي بلغت من العمر 40 عامًا، بالإضافة إلى شخص آخر یعتقد بأن مالك الملھى، ویدعى محمد سورینسوي، كما أصیب 4 أشخاص آخرین.

وعملت تولو كمغنیة وعارضة، ولاقت أشھر أغنیاتھا رواجا، إذ حصلت على 4 ملایین مشاھدة على موقع یوتیوب.

واعتقلت قوات الأمن 4 أشخاص للاشتباه بصلتھم في الھجوم، وذلك بعد أن راجعت كامیرات المراقبة في المكان وتمكنت من تحدید السیارة التي أقلت المسلحین، حسب ما ذكرت صحیفة ” دیلي میل ” البریطانیة.