” المقاولين ” تتحرك لتعويض منشآت العقارات شهريا

عادل الحربي(صدى):

تعكف الهيئة السعودية للمقاولين مع مجلس الغرف السعودية والجهات ذات العلاقة، على وضع آلية لتعويض المنشآت التي أبرمت عقودًا مع الدولة قبل تاريخ 23/3/1438هـ، بالإضافة إلى تعويض المنشآت التي تقدمت بعروض لمشاريع فُتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها.

وأوضح رئيس الهيئة المهندس أسامة العفالق، أن آلية التعويض تضمنت شقين، أولهما صرف مستحقات المقاولين بشكل شهري أو ربع سنوي، بدلًا من الآلية الحالية التي تقرر صرف المستحقات عقب الانتهاء من المشروع.

وأَضاف ” العفالق ” أن الآلية الأخرى تضمنت التخفيف من أثر الفاتورة المجمعة، لتضرر منشآت المقاولات من دفع رسوم رخص العمالة الوافدة مقدمًا، وما يعقبها من مطالبات بدفع الفاتورة المجمعة، معتبرًا أن سداد رخص العمالة مقدمًا يعطل قرار توطين الوظائف.

كما أكد أن الهيئة تطالب بصرف المستحقات للمنشآت التي قامت بتوقيع عقود مع الجهات المصنفة بـ” شبه الحكومية ” كشركات أرامكو وسابك وغيرهما، حيث أن هناك شركات مقاولات وقعت عقودًا قبل شهر ربيع الأول من العام الماضي، وتضررت عقب إقرار الزيادة في رسوم العمالة.

وأشار ” العفالق ” إلى أن منشآت المقاولات تواجه تحديات عدة، أبرزها ” تراجع حجم الأعمال، عدم تنظيم القطاع بالمستوى المطلوب، تأخر صرف بعض المستحقات للمشاريع الحكومية، وزيادة التكاليف عقب زيادة رخص العمل والمقابل المالي ” .

ولفت إلى أن الهيئة اقترحت على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة تدوير العمالة مع الشركات المتعثرة، خاصة أن قطاع المقاولات يعد من أكبر القطاعات المستقطبة للعمالة، حيث تقدم الوزارة الدعم الكامل لرفع جاذبية القطاع.

اقرأ ايضًا: ” العفالق ” يلزم وزارة العمل بمسح ميداني لدراسة ارتفاع أجور العمالة