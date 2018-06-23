راشد الماجد في حفله: عاش سلمان وأبو سلمان الغالي

أماني الغامدي(صدى):

شهد الحفل الغنائي للفنان راشد الماجد في ملعب الملك عبدالله بجدة ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، تفاعل كبير من قبل الجمهور وسط حضور آلاف العوائل.

وأطرب ” الماجد ” الجماهير في أول حفل له بجدة بحضور العوائل مجموعة رائعة من أغانية، خاتمًا حفله بالأغنية الوطنية، قائلًا ” يازين ديرتنا، وعاش سلمان وأبوسلمان الغالي ” .

كما وثق الماجد نهاية حفله بمقطع فيديو مصور بعد انتهاء الحفل، معبرًا عن سعادته بهذا الحفل الرائع، مؤكدًا أن جمهور المملكة يختلف عن أي جمهور آخر، قائلًا ” فعلا السعودية غير والجمهور يجنن.. وصوتي رايح ” .