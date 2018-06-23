راشد الماجد في حفله: عاش سلمان وأبو سلمان الغالي
شهد الحفل الغنائي للفنان راشد الماجد في ملعب الملك عبدالله بجدة ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، تفاعل كبير من قبل الجمهور وسط حضور آلاف العوائل.
وأطرب ” الماجد ” الجماهير في أول حفل له بجدة بحضور العوائل مجموعة رائعة من أغانية، خاتمًا حفله بالأغنية الوطنية، قائلًا ” يازين ديرتنا، وعاش سلمان وأبوسلمان الغالي ” .
كما وثق الماجد نهاية حفله بمقطع فيديو مصور بعد انتهاء الحفل، معبرًا عن سعادته بهذا الحفل الرائع، مؤكدًا أن جمهور المملكة يختلف عن أي جمهور آخر، قائلًا ” فعلا السعودية غير والجمهور يجنن.. وصوتي رايح ” .
فيديو | بعد إنتهاء من حفلته.. راشد الماجد: فعلا السعودية غير والجمهور يجنن.. وصوتي رايح.#راشد_الماجد_في_جده pic.twitter.com/upJINie8K6
— صوتكم (@SOUTKOM) June 22, 2018
M-512🐧[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله ، يامغنين توبوا واتركوا عنكم الغناء المحرم قبل فوات الأوان والله إذا جاك الموت ماراح ينفعك إلا عملك الصالح فقط.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 57 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله ، الغناء حرام يوم القيامه يصب حديد حار منصهر في أذن مغنيها وألي بعد يسمعها فااتقوا الله قبل فوات الأوان.