بالفيديو.. رابح صقر يوجه رسالة لجمهوره قبل يوم من قيادة المرأة
وجه الفنان رابح صقر، رسالة إلى جمهوره من الرجال حول قيادة المرأة للسيارة والذي سيتم تطبيقه غدًا الأحد الموافق 24 يونيو.
وقال رابح صقر أثناء حفله بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض الخميس الماضي، ” إلى حبايبنا اسمعوني جيدا بعد يومين تبدأ بناتنا وزوجاتنا في قيادة السيارة، فنحافظ عليهن ” .
وكانت مدينة الرياض شهدت تفاعلًا أسطوريًا من الجماهير مع حفل الفنان رابح صقر والفنان عبادي الجوهر، التي أقيمت الخميس الماضي، بمركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض.
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M-512🐧[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقول يارابح فكر زييين بربح اخرتك قبل يجيك الموت وانت على المعصية تب إلى الله العظيم رب العرش العظيم ألي خلقك من لاشئ من ماء وانت قاعد تعمل منكر للحين تب يااخي تب قبل فوات الأوان والله لو جاك الموت والله ماراح ينفع الندم وانت تغني لاتكون احمق امعه تشوف وتظل احمق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29879 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب🤗🤗🤗🤗
alfahd42[ عدد التعليقات: 17613 ] نشر منذ 1 ساعة
ok