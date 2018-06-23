بالفيديو.. رابح صقر يوجه رسالة لجمهوره قبل يوم من قيادة المرأة

أماني الغامدي(صدى):

وجه الفنان رابح صقر، رسالة إلى جمهوره من الرجال حول قيادة المرأة للسيارة والذي سيتم تطبيقه غدًا الأحد الموافق 24 يونيو.

وقال رابح صقر أثناء حفله بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض الخميس الماضي، ” إلى حبايبنا اسمعوني جيدا بعد يومين تبدأ بناتنا وزوجاتنا في قيادة السيارة، فنحافظ عليهن ” .

وكانت مدينة الرياض شهدت تفاعلًا أسطوريًا من الجماهير مع حفل الفنان رابح صقر والفنان عبادي الجوهر، التي أقيمت الخميس الماضي، بمركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض.

اقرأ أيضًا: بالصور.. تفاعل غير مسبوق من جماهير الرياض مع حفل رابح صقر وعبادي الجوهر