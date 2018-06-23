تفاصيل مدارس النادي الأهلي الرياضية الجديدة

نواف السالم(صدى):

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تدشين مشروع مدارس النادي الأهلي الرياضية؛ لاكتشاف واختيار المواهب بشكل عملي ومدروس بإشراف كشافين محترفين.

وأوضح النادي أن مشروع المدارس يهدف إلى صقل المواهب الرياضية في كافة الألعاب من لاعبين ومدربين وإعدادهم بالشكل الأمثل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ومواكبة للحراك الرياضي الكبير بإشراف من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

كما أشار إلى أن المدارس ستهتم بإعداد اللاعبين والمدربين في كافة الألعاب الرياضية من خلال برامج تدريبية خاصة يشرف عليها مدربين متخصصين معتمدين من النادي الأهلي، وسيتم إنتقاء مميزين في كل الألعاب حيث تضمن مدارس النادي الأهلي الرياضية أن توفر لهم شركات راعية تضع لهم برامج تدريبية وتوفر لهم مدربين على مستوى عالي وبرامج إبتعاث مميزة تصنع منهم أبطال أولمبيين.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي، أن مقرات المدارس ستكون موزعة على عدد من الأحياء في جدة كخطوة أولى ومن ثم بقية مناطق المملكة بحيث تشهل عملية الوصول إليها من الجميع، حيث ستكون البداية بجدة ومكة والطايف ومن ثم باقي المدن الرياض وتبوك والأحساء.

ودشنت إدارة النادي موقع إلكتروني خاص لاستقبال طلبات التسجيل في مدارس النادي الأهلي عبر الرابط التالي من هنـــا .