وفاة و5 إصابات في حادث مروري على طريق الظبية باتجاه جدة

نايف السالم(صدى):

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة، تلقت صباح اليوم، في تمام الساعة 12:55 بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم نتج عنه 6 إصابات.

وقال أبو زيد: إنه: “ فور وصول البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (3) فرق إسعافية، بمتابعة القائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين، إلى موقع الحادث، حيث وُجد 6 إصابات: حالة وفاة و خمس حالات متفاوتت الخطورة .

وأوضح أبوزيد: “ قُدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الارضية إلى مستشفى خليص العام ” .

ونقل حالات الوفاة عن طريق فريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة.