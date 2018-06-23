ثنائي يتزوجان على ارتفاع 10 آلاف متر
تزوج رجل وامرأة على ارتفاع 10 آلاف متر في الجو بالولايات المتحدة الأمريكية.
تزوج مايكل ورينيه على متن الطائرة المتجهة من لاس فيجاس إلى بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية ، حيث قرر طاقم الطائرة الاحتفال بهما بشكل لائق، وسارت العروس بالممر نحو عريسها .
توج الطيار العروسين بكلماته وأعلن زواجهما بعد قصة حب دامت أربعة سنوات .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29858 ] نشر منذ 11 دقيقة
أكيد إذا نوى يطلقها
بيطلع بها المريخ
يطلقها من هناااك😉😉😉