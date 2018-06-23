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ثنائي يتزوجان على ارتفاع 10 آلاف متر

ثنائي يتزوجان على ارتفاع 10 آلاف متر
متابعات(صدى):

تزوج رجل وامرأة على ارتفاع 10 آلاف متر في الجو بالولايات المتحدة الأمريكية.

تزوج مايكل ورينيه على متن الطائرة المتجهة من لاس فيجاس إلى بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية ، حيث قرر طاقم الطائرة الاحتفال بهما بشكل لائق، وسارت العروس بالممر نحو عريسها .

توج الطيار العروسين بكلماته وأعلن زواجهما بعد قصة حب دامت أربعة سنوات .


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