الرئيس الشيشاني يهدي حق المواطنة للمصري محمد صلاح

ماجد محمد(صدى):

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، تقديم حق المواطنة الشيشانية للاعب ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح؛ لكونه خير سفير للعالم العربي والإسلامي في أوروبا.

وجاء هذا الإهداء من قبل الرئيس الشيشاني خلال مأدبة عشاء بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم في القصر الرئاسي مساء أمس الجمعة، بعد دعوة الرئيس رمضان قديروف لهم.

وكان الرئيس الشيشاني دعا بعثة المنتخب المصري لكرة القدم لتناول العشاء في القصر الرئاسي مساء أمس الجمعة، قبل نهاية إقامتها بمدينة جروزني عاصمة الشيشان، كمقر إقامة وتدريب لها خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم.