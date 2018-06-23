” المغامسي ” يوجه رسالة للنساء قبل يوم من قيادتهن للسيارة

علي القحطاني(صدى):

وجه إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، رسالة إلى نساء المملكة والمجتمع السعودي قبل يوم من تطبيق قرار السماح للنساء بقيادة السيارة.

وأكد ” المغامسي ” في رسالته أنه يجب على المرأة ان تكون واثقة من نفسها، قائلًا ” عليها أن تعلم أن الإذن لها بقيادة السيارة إنما هو تيسير لها لقضاء حوائجها ونيل مقاصدها، فعليها أن تبقى على جلبات الحياء، وتتحلى بالحشمة، وتكون واثقة من نفسها، متوكلة على ربها، ساعية في نفع نفسها وأسرتها ووطنها ” .

كما أشار إلى أنه على المجتمع إدراك أن المرأة تؤدي بسياقتها للسيارة أمرًا كلفه الشرع لها، وتعهدت الدولة بتيسير ذلك وتذليل ما تخشاه من مصاعب، وردع من يظن بها سوء فيتجرأ عليها سفهًا وجهلًا.

وقال ” المغامسي ” : ” غدًا سيكون يومًا مختلفًا لأخواتنا، فهو اليوم الذي طالما انتظرناه حتى تحقق وفق رؤية كتب معالمها وصاغ أحرفها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ” .

يُذكر أن غدًا الأحد الموافق 24 يونيو هو أول أيام تطبيق قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة، الذي أصدره سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.