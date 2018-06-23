” المغامسي ” يوجه رسالة للنساء قبل يوم من قيادتهن للسيارة
وجه إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، رسالة إلى نساء المملكة والمجتمع السعودي قبل يوم من تطبيق قرار السماح للنساء بقيادة السيارة.
وأكد ” المغامسي ” في رسالته أنه يجب على المرأة ان تكون واثقة من نفسها، قائلًا ” عليها أن تعلم أن الإذن لها بقيادة السيارة إنما هو تيسير لها لقضاء حوائجها ونيل مقاصدها، فعليها أن تبقى على جلبات الحياء، وتتحلى بالحشمة، وتكون واثقة من نفسها، متوكلة على ربها، ساعية في نفع نفسها وأسرتها ووطنها ” .
كما أشار إلى أنه على المجتمع إدراك أن المرأة تؤدي بسياقتها للسيارة أمرًا كلفه الشرع لها، وتعهدت الدولة بتيسير ذلك وتذليل ما تخشاه من مصاعب، وردع من يظن بها سوء فيتجرأ عليها سفهًا وجهلًا.
وقال ” المغامسي ” : ” غدًا سيكون يومًا مختلفًا لأخواتنا، فهو اليوم الذي طالما انتظرناه حتى تحقق وفق رؤية كتب معالمها وصاغ أحرفها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ” .
يُذكر أن غدًا الأحد الموافق 24 يونيو هو أول أيام تطبيق قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة، الذي أصدره سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
مواطن[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 3 ساعات
كلام الشيخ صالح نفس كلامي اجاز وافاد الناس بارك الله فيك ياشيخ صالح
انا من كوكب ….[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
بارك الله فيك يا شيخ وكثر الله من امثالك
نحتاج والله العظيم مثل الشيخ المغامسي
علمه ومحاضراته ولقاءته يستفيد منها الصغير قبل الكبير الى الامام يا شيخنا الفاضل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29747 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ
احمد[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 41 دقيقة
ترى اشغلتونا بهالسواقة
وكانهم محررين فلسطين
اولا.نسبة اللي راح يسوقو اقل من10%
ثانيا رجل الامن المصاب في الخبر الثالث
اعتقد من الاولى انكم تهتمو بموضوعه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29858 ] نشر منذ 12 دقيقة
ههههههههه هههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 17595 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يحفظنا ويحفظهن من كل مكروه
والله يكفينا شر قيادتهن واللي ماتعرف تسوق تجلس في بيتها لاتبلى الناس مثلها مثل اللي مايعرف يسوق من الشباب لايبلى الناس بقيادته