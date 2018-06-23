اعتداء سائق سيارة أجرة على سائحين سعوديين بتركيا

نايف السالم(صدى):

اعتدى مجموعة من سائقي سيارات الأجرة، مساء أمس الخميس، على عدد من السائحين السعوديين قرب ميدان تقسيم وسط العاصمة التركية ” اسطنبول ” ، وذلك بعد اعتراضهم على ارتفاع الأجرة التي بالغ فيها السائق التركي بشكل كبير.

وذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، استقلال سائحين سعوديين سيارة أجرة من مطار اسطنبول باتجاه فندقهم بحي تاليمهاني، قرب ميدان تقسيم، فطالبهم سائق التاكس بأجرة مبالغ فيها، وبعد تصاعد الجدال بين السائق والسائحين وظهرت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة، ليشاركوا زميلهم الاعتداء عليهم.

ومن جانبه وثق أحد المارة بهاتفه مقطع فيديو للواقعة انتشر على مواقع التواصل، يأتي هذا الاعتداء بعد أن قضت محكمة في اسطنبول إبريل الماضي بسجن سائق سيارة أجرة 3 أشهر لتحايله على سائحين سعوديين، كانوا في طريقهم إلى المطار للعودة إلى بلادهم، إذ عمد السائق لإطالة الوقت للحصول على سعر أعلى، ما تسبب في تفويت الرحلة عليهم، قبل أن يقبض عليه بتهمة ” محاولة الاحتيال ” .