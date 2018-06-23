بالفيديو.. مواطن مغربي ينتحل صفة رئيس الحكومة ليحجز طاولة في مطعم

متابعات(صدى):

أظهر فيديو مواطن مغربي قام بانتحال صفة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ليحصل على طاولة في أحد المطاعم، حيث سارع عمّال المطعم رغم عدم وجود أي شبه بين الرجلين، لالتقاط الصور معه والحصول على توقيعه.

ولم يكتفِ هذا الرجل بالعشاء في المطعم، بل قام بوضع توقيع على أحد الصحون باسم العثماني، وذلك تلبية لطلب عامل في المطعم انطلت عليه الخدعة، قائلا سأمضي له، يعتقدون أنني وزير، قبل أن يقف لالتقاط صور معه استجابة لرغبته.