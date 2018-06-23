‏‫ الوزراء يقرر تعديل إحدى فقرات قرار الحد من استهلاك مشروبات الطاقة

عادل الحربي (صدى):

أعلن مجلس الوزراء عن تعديلات على إحدى فقرات قرار سابق أصدره المجلس للحد من استهلاك مشروبات الطاقة، وتضمن التعديل إحلال عبارة “ العبارات التحذيرية ” محل كلمة “ التحذيرات ” ، وحذف عبارة “ ومسبوقة بكلمة تحذير من نهاية الفقرة المعدلة.

لتصبح الفقرة بالنص الآتي: يجب أن يكون عرض منتجات مشروبات الطاقة في ثلاجات أو رفوف مخصصة لها مفصولة عن المشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى، وأن يكتب على الثلاجات أو الرفوف المخصصة لتلك المشروبات في المتاجر العامة العبارات التحذيرية المدونة على العبوة، وأن تكون بطريقة واضحة وبارزة.

وكانت الإجراءات من ضمنها: يحظر الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو أي وسيلة أخرى.

وتتضمن أيضًا : يحظر على شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوقيها القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها، و يحظر توزيع مشروبات الطاقة مجاناً على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية.

وإلزم أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة نص -على عبوة مشروب الطاقة باللغتين العربية والإنجليزية- يحذّر من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة.