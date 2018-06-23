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” المطلق ” هناك فرص لتكفير السيئات بعد انقضاء رمضان

” المطلق ” هناك فرص لتكفير السيئات بعد انقضاء رمضان
حمود العنزي (صدى):

قال الدكتور ” عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، إن شهر رمضان انقضى، ولكن عمر الإنسان لم ينقضِ بعد، فلا زالت هناك فرصة للاستزادة من الخيرات متاحة.

وغردد ” المطلق ” ، عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، قائلًا : ” نعم انقضت أيام رمضان، ولكن عمرك لم ينقضِ بعدُ، فلا زالت فرصة الاستزادة من الخيرات والتكفير عن السيئات متاحة، فالكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 36 دقيقة

اللهم اغفر لنا وتب علينا

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 29 دقيقة

انصح ياشيخ الي يمسوا سمعة العلماء ويشككوا فيهم

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