” المطلق ” هناك فرص لتكفير السيئات بعد انقضاء رمضان
قال الدكتور ” عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، إن شهر رمضان انقضى، ولكن عمر الإنسان لم ينقضِ بعد، فلا زالت هناك فرصة للاستزادة من الخيرات متاحة.
وغردد ” المطلق ” ، عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، قائلًا : ” نعم انقضت أيام رمضان، ولكن عمرك لم ينقضِ بعدُ، فلا زالت فرصة الاستزادة من الخيرات والتكفير عن السيئات متاحة، فالكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ” .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29746 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ
والله يرحمنا ويتجاوز عنا
ابن البلد[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 36 دقيقة
اللهم اغفر لنا وتب علينا
سعودي[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 29 دقيقة
انصح ياشيخ الي يمسوا سمعة العلماء ويشككوا فيهم