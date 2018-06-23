” المطلق ” هناك فرص لتكفير السيئات بعد انقضاء رمضان

حمود العنزي (صدى):

قال الدكتور ” عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، إن شهر رمضان انقضى، ولكن عمر الإنسان لم ينقضِ بعد، فلا زالت هناك فرصة للاستزادة من الخيرات متاحة.

وغردد ” المطلق ” ، عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، قائلًا : ” نعم انقضت أيام رمضان، ولكن عمرك لم ينقضِ بعدُ، فلا زالت فرصة الاستزادة من الخيرات والتكفير عن السيئات متاحة، فالكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ” .