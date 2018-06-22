صحة الباحة تكشف تفاصيل حادث الجرين‎ المأساوي

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، اليوم الجمعة، تفاصيل حادث الجرين المنوّمين بمستشفى الملك فهد بالباحة، بتوجيهات من أمير المنطقة بتقديم الخدمات الطبية لهم.

ويذكر أن الحادث المروري الأليم، تسبّب الأحد الماضي في وفاة امرأتين وإصابة 4 من أسرة واحدة أثناء عودتهم من زفاف ابنتهم على الطريق الرابط بين الحجرة والليث، وتحديدا في مركز الجرين.

وقالت المديرية في بيان لها :إن حالة الإصابة الأولى لشاب في الـ 18 من عمره، لديه كسر في المرفق وكسر في الركبة اليسرى مع الكاحل مع كسر طفيف في الفقرة العنقية الأولى، حيث تم إجراء عمليات التثبيت وإزالة التنفس الصناعي، تمهيدًا لنقله إلى قسم التنويم.

وأضافت تعاني الحالة الثانية من إصابة في المخ وكسر في الجمجمة، وهي تعود لطفل يبلغ من العمر 18 شهرًا، أجريت له عملية ناجحة بالدماغ، وتم فصله عن جهاز التنفس الاصطناعي، تمهيدًا لنقله من العناية المركزة إلى أدوار الأطفال لاستكمال العلاج.

ووتابعت : توفيت الحالة الثالثة، أمس الخميس، وهي لطفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، حيث وصلت العناية المركزة للأطفال في حالة وفاة دماغية نتيجة لإصابة في الرأس والرئتين والكبد.