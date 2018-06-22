بالفيديو.. ” الكلباني ” يقطع خطبة الجمعة لانشغال أحد المصلين بهاتفه
أوقف الشيخ عادل الكلباني خطبة صلاة الجمعة، والتي تحدث فيها عن مفهوم الفرح والسعادة في الإسلام، بعد أن شاهد أحد الحضور وهو مشغول بهاتفه.
وقال الكلباني: الحبيب جوال وأنت تستمع للخطبة هذا لا يحدث، يا جوال يا خطبة ! .. من مس الحصى فقد لغى.
وتابع: هذا عجيب يا إخوان، الإنسان لا يستطيع الصبر عن الواتس والتويتر ! .. أعطي ربك ٥ أو ١٠ دقائق وتنتهي المسألة.. بارك الله فيك.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1349 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصلحك الله يا خال … ابك ما هاكذا النصح… لقد شهرت به …
يمكنك التعميم بدل التخصيص بالنصح..