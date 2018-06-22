بالفيديو.. ” الكلباني ” يقطع خطبة الجمعة لانشغال أحد المصلين بهاتفه

عادل الحربي (صدى):

أوقف الشيخ عادل الكلباني خطبة صلاة الجمعة، والتي تحدث فيها عن مفهوم الفرح والسعادة في الإسلام، بعد أن شاهد أحد الحضور وهو مشغول بهاتفه.

وقال الكلباني: الحبيب جوال وأنت تستمع للخطبة هذا لا يحدث، يا جوال يا خطبة ! .. من مس الحصى فقد لغى.

وتابع: هذا عجيب يا إخوان، الإنسان لا يستطيع الصبر عن الواتس والتويتر ! .. أعطي ربك ٥ أو ١٠ دقائق وتنتهي المسألة.. بارك الله فيك.