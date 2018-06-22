تهديدات بالقتل لـ ” سانشيز ” قبيل لقاء كولومبيا وبولندا

طلال الغامدي(صدى):

يخوض المنتخب الكولومبي مباراته المقبلة أمام نظيره ” البولندي ” ، يوم الأحد القادم، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم، تحت ضغط تحقيق انتصار في وقت تجري فيه الشرطة تحقيقات بشأن تهديدات بالقتل تلقاها لاعب وسط الفريق كارلوس سانشيز.

وتلقى ” سانشيز ” ، تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن طرد في الدقيقة الثالثة عقب مباراة الهزيمة 2-1 أمام اليابان الثلاثاء الماضي، بما يعيد إلى الأذهان واقعة ” اندريس إسكوبار ” الذي قتل بالرصاص بعد أن أحرز هدفًا في مرماه في كأس العالم 1994.

وطرد ” سانشيز ” ، بعد لمس الكرة داخل منطقة جزاء فريقه خلال محاولة التصدي لكرة سددت باتجاه المرمى وسيغيب عن مباراة بولندا التي ستقام على استاد كازان الأحد المقبل.

هذا وأجرت ” كولومبيا ” ، بقيادة المدرب خوسيه بيكرمان مرانا مغلقا دون أي تعليق على تحقيقات الشرطة في كولومبيا أو استعدادات مواجهة بولندا التي تلقت هي الأخرى خسارة مفاجئة 2-1 أمام السنغال في مباراتها الإفتتاحية.