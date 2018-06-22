بدء القبول بتقنية الخرج للفصل التدريبي الأول الأحد القادم

واس(صدى):

تبدأ الكلية التقنية بالخرج بعد غد الأحد استقبال طلبات القبول للفصل الأول من العام التدريبي 1439-1440هـ، من خلال البوابة الإلكترونية للقبول الموحد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط من هنا..

ودعت الكلية المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على البوابة الإلكترونية للقبول وتحري الدقة في إدخال البيانات ، فيما سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل نصية ” SMS ” على أرقام هواتف الاتصال المدونة في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح .