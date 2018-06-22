” الرفق بالحيوان ” تمنح بيكيه و إيسكو جائزة لمساعدة طائر ” كازان أرينا “

ماجد محمد(صدى):

أكدت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية، اليوم الجمعة، على إعلان منظمة PETA للرفق بالحيوان، عن تقديم جائزة لـكلًا من المدافع الإسباني ” جيرارد بيكيه ” ، و نجم ريال مدريد ” إيسكو ” ،وذلك للفتة الإنسانية التي قام بها اللاعبين عقب مساعدتهم لطائر دخل لأرضية ملعب لقاء منتخب بلادهم ونظيره الإيراني.

هذا وقد تأهل المنتخب الأسباني إلى الدور الـ 16 ببطولة كأس العالم المقامة فى روسيا، بعد فوزه بهدف دون مقابل في مباراة المواجهة الثانية التي جمعته مع نظيره الإيراني ضمن منافسات المجموعة الثالثة يوم الأربعاء الماضى.