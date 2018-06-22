الأمم المتحدة : المملكة من الدول الأعلى نضوجاً في تنظيم قطاع الاتصالات

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن المملكة تأتي من ضمن فئة الدول الأعلى نضوجًا في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت أمس الخميس، عن نجاح الخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لموسم شهر رمضان 1439هـ في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت الهيئة أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم وتوجيه القيادة الرشيدة، لتسخير كافة الإمكانات لتوفير أفضل خدمات الاتصالات وبجودة عالية لزوار الحرمين الشريفين بما يمكنهم من التواصل مع ذويهم بكل يسر وسهولة.