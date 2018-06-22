” لواء العمالقة ” : القبض على قيادي حوثي ومقتل مرافقيه بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

أكدت قناة ” سكاي نيوز عربية ” ، اليوم الجمعة، على إن قوات لواء العمالقة أحبطت عملية تسلل على مطار الحديدة، وألقت القبض على قيادي حوثي كبير وقتلت مرافقيه.

وأوضحت أن ذلك جاء بالتزامن مع مقتل العشرات من المتمردين في غارات للتحالف العربي استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات كانت في طريقها إلى جبهة الساحل الغربي.

وفى السياق ذاته قالت ” مصادر ميدانية ” من داخل الحديدة، إن الحوثيين باشروا حملة خطف واسعة استهدفت خلال الأيام الماضية ” صحفيين وناشطين من المعارضين لمشروعهم الطائفي ” .

وتشير التطورات العسكرية إلى نجاحَ استراتيجية التحالف العربي، بعدما أحبطت غاراتُه في الليلية التي امتدت إلى الصباح، محاولات الحوثيين للدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه جبهة الساحل الغربي، واستهداف الحوثيين على طريق الخط العام في منطقة المصبرية، الرابطة بين محافظتيْ الحديدة وإب؛ مما أدى إلى سقوط العشرات في صفوفهم بين قتيل وجريح.

ولم تقتصر عمليات تضييق الخناق على الحوثي بقصف التعزيزات المتسللة فحسب، إذ قامت قوات المقاومة المكلفة بحماية الخط الساحلي جنوبي مطار الحديدة، بتنفيذ هجوم عنيف على مواقع حوثية شرقي منطقة الجاح، التابعة لمديرية بيت الفقيه.

فيما نجح الهجوم المباغت في تكبيد الحوثيين خسائرَ فادحة، وأدى إلى إفشال مخططهم للتسلل من بين المزارع في المنطقة؛ بهدف قطع الخط على ألوية العمالقة داخل مدينة الحديدة.

وأوضحت ” المصادر الميدانية ” ، إن العشرات من الحوثيين سقطوا قتلى جراء مواجهات عنيفة شنتها قوات الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية، بدعم من طائرات التحالف في منطقة مزارع مديرية الدريهمي، وغربي مديرية التحيتا والمجيليس.