بالفيديو.. افتعال مقيمين لحادثاً مرورياً للحصول على مبلغ التأمين بالرياض

حمود العنزي (صدى):

افتعل مقيمان من الجنسيتين ” اليمنية ” و ” المصرية ” لحادث مروري؛ بغرض الحصول على مبلغ التأمين الذي سيحصلان عليه بعد الرفع بالحادث للشركة المؤمّن لديها.

وأطلع محقق في الحوادث المرورية بشركة ” نجم ” بالعاصمة الرياض ” محمد المطيري ” ، على كاميرات المراقبة بإحدى المحلات المجاورة، واكتشاف الحقيقة الجوهرية في الحادث ورصدها.

وباشرت شركة نجم حادثاً مرورياً في شارع محمد البرقي بحي المونسية بالعاصمة الرياض، عبارة عن احتكاك شاحنة تتبع إحدى شركات المياه، بمركبة من طراز جيب مازدا من الفئة العالية، التي تُقَدّر قيمتها بمائتي ألف ريال؛ مما أدى إلى تلفيات بجانبها الأيسر.

وأوضح المحقق أن هناك شُبهة في الحادث لعدة أسباب تدل على افتعال الحادث، بالإضافة إلى أنه عند الرجوع للسجل الخاص بهما وُجِد تعرضهما لحوادث مشابهة في السابق.

اعترفا بذلك بعد التحقيق معهما وتوقيعهما على تنازلهما وعدم مطالبة شركة التأمين بمبلغ تعويضي عن التلفيات التي سبّبها الحادث.