بالفيديو.. فولفو S60 موديل 2019 .. منافس أنيق لـBMW الفئة الثالثة

كولومبيا(صدى):

ازيح الستار عن الجيل الثالث لنموذج S60 من فولفو في مصنع تشارلستون، بولاية ساوث كارولينا، مع تدشين الافتتاح الرسمي للمصنع في نفس الوقت.وS60 الجديدة بالكامل هي النموذج الأول من فولفو الذي يتم بيعه دون محرك ديزل ضمن نطاق محركاته، وهو بدوره يدل على التزام الشركة بتقديم السيارات الكهربائية. وذكرت شركة صناعة السيارات السويدية في وقت سابق ان عام 2019، سيشهد تقديم نسخة كهربائية من كل من النماذج الجديدة.

وذكر رئيس فولفو هاكان صامويلسون : ” إن S60 الجديدة هي واحدة من سيارات فولفو الأكثر إثارة لدينا على الإطلاق ” ، واضاف ” انها سيارة قيادة حقيقية تعطي لنا موقف قوي في الأسواق في فئة السيدان في الولايات المتحدة والصين، وتخلق المزيد من فرص النمو لشركة فولفو ” .

وسيكون المشترون قادرين على الاختيار بين اثنين من محركات البنزين الهجينة بلوج ان بشاحن توربيني او شاحن فائق واختيار نسخة السيارة بنظام دفع PHEV في اصدار T6 AWD يوف يقدم قوة 340 حصان، في حين أن النسخة T8 في الولايات المتحدة ستقدم قوة 400 حصان. كما أكدت فولفو أن محركات T5 و T6البنزين ستكون متاحة عند الاطلاق.

وتعتمد السيارة على شاسيه نشط ووضعيات قيادة توفر سيطرة ممتازة وأداء مميز كما تأتي بالتكنولوجيا من موديلات 90-Series وغيرها من السيارات من 60-Series ، مما يجعلها واحدة من أفضل سيارات السيدان الرياضية في السوق ” .

كما يمكنك أيضا شراء الإصدارات المكهربائية من S60 الجديدة مع حديث ومعالجة الأداء عبر نسخة بولستار التي تتوفر بصورة حصرية للمحرك PHEV T8 Twin Engine كما توفر السيارة عجلات مطورة وتعليق ومكابح محدثة ووحدة تحكم في المحرك ترفع قوته الي 415 حصان.

وتشارك S60 نظام جديد منصة SPA، والتكنولوجيا والسلامة والإعلام مع وV60، XC60، ونماذج سلسلة الرائد 90، والتي بدورها يجب مساعدتها على أن تصبح واحدة من أكثر السيارات أمانا على الطريق.

مساعدتها في هذا القسم هي أنظمة السلامة مثل مدينة مع Autobrake، الذي يساعد السائق في تجنب الاصطدامات المحتملة. يقول فولفو هذا هو النظام الوحيد في السوق معايرة الاعتراف المشاة وراكبي الدراجات والحيوانات الكبيرة. أيضا، كقطاع أولا، مدينة السلامة الآن أيضا يشارك الكبح التلقائي من أجل تخفيف الاصطدام قدوم.

وتتشارك السيارة قاعدة الانتاج مع قاعدة PSA التي توفر لها تقنيات أمان عديدة ونظام ترفيهي يتوفر في نسخ V60 وXC60 . كما يتوفر للسيارة باقة City Safety مع مكابح طواريء تساعد السائق وتقلل من خطر الحوادث كما قالت فولفو أن هذه السيارة أول نسخة بنظام رصد السائقين للدراجات النارية . كما يتوفر لها نظام التوجيه الذاتي الذي يساعد على تسريع الفرامل في السيارة على الطرق بسرعة 130 كم كما تمت ترقيته لتقديم أداء أفضل عند المنعطفات.