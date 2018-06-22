مازدا MX-5 2019 تأتي بقوة 182 حصان في أوروبا

طوكيو(صدى):

بعد كشف النقاب عن سيارة MX-5 التي تم تحديثها في اليابان منذ حوالي أسبوع ، قامت مازدا الآن بالكشف من النسخة الأوروبية منها التي تأتي بمجموعة متنوعة من الترقيات والأهم من بينها أن المحرك سعة 2 لتر بنزين يصل إلى 7500 دورة في الدقيقة مقارنة مع سابقتها التي لديها 6800 دورة في الدقيقة.

وتولد السيارة قوة 182حصان, وتقدم زيادة كبيرة في القوة بواقع 24 حصان وزيادة 5 نيوتن متر في عزم الدوران لترتفه به إلى 205 نيوتن متر , ويبقى أن نرى ما إذا كانت القوة الاضافية سيكون لها تأثير على تحسين الأداء أكثر من الموديل السابق، الذي يحتاج إلى 7.3 ثانية حتى 100 كيلومترا في الساعة، مع سرعة قصوى 214 كيلومترا في الساعة.

أما أرقام القوة للمحرك الأصغر سعة 1.5 لتر فهي 129 حصاناً و 150 نيوتن متر في موديل 2018 الحالي الذي تنتهي خدمته قريباً وهذه المواصفات تمكن السيارة من التسارع في 8.3 ثانية وحتى بلوغها سرعة قصوى تبلغ 127 ميلا في الساعة (204 كم / ساعة).

وقام مهندسو مازدا بتطوير كلا المحركين لتحسين استهلاك الوقود بجانب جعل المحركين بتقنية SkyActiv-G أفضل في دائرة الاختبار WLTP / RDE الأكثر صرامة مع لوائح الانبعاثات Euro 6d Temp. بالإضافة إلى ذلك ، سيوفر موديل 2019 من MX-5 تسارعا أفضل عن طريق تقليل التأخير بين اللحظة التي يضغط فيها السائق الخانق واستجابة السيارة.

وقد أصبح طراز Miata في المظهر الأوروبي الآن أكثر أمانًا من ذي قبل بفضل مجموعة جديدة من التجهيزات مثل التعرف على علامات المرور ، وتوجيه السائق ، وكاميرا الرؤية الخلفية والأهم المكابح الذكية المتقدمة للمدينة. كما تأتي السيارة بعجلات قياس 16 و17 بوصة بألوان داكنة.