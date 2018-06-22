بالفيديو: تحدي بين أم وابنتها في أداء الدبكة الشامية

أميرة خالد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع بين سيدة وابنتها في درس لتعليم الدبكة الشامية.

وعلقت الإعلامية العراقية ” هوبزى ” قائلة : إن الأم قد تفوقت على ابنتها الشابة بخفة الحركة على ايقاع الأغنية الفلكلورية الشهيرة التي غنت بها الفنانة القديرة سميرة توفيق .