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بالفيديو: تحدي بين أم وابنتها في أداء الدبكة الشامية

بالفيديو: تحدي بين أم وابنتها في أداء الدبكة الشامية
أميرة خالد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع بين سيدة وابنتها في درس لتعليم الدبكة الشامية.

وعلقت الإعلامية العراقية ” هوبزى ” قائلة : إن الأم قد تفوقت على ابنتها الشابة بخفة الحركة على ايقاع الأغنية الفلكلورية الشهيرة التي غنت بها الفنانة القديرة سميرة توفيق .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1348 ] نشر منذ 3 ساعات

تف وألف تف… على المحنه وما تسوي

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات

قالها الملك سلمان (( اعتدال ليس انحلال ))

[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله ونعم التربيه !!!!

[ عدد التعليقات: 5836 ] نشر منذ 2 ساعتين

الرقص يحفز على افراز هرمون السعاده … غير انو رياضه … انصح الجمممميع رجال ونساء يرقصو ولعبو ويتحركو ☺️

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