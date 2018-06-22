بالفيديو: تحدي بين أم وابنتها في أداء الدبكة الشامية
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع بين سيدة وابنتها في درس لتعليم الدبكة الشامية.
وعلقت الإعلامية العراقية ” هوبزى ” قائلة : إن الأم قد تفوقت على ابنتها الشابة بخفة الحركة على ايقاع الأغنية الفلكلورية الشهيرة التي غنت بها الفنانة القديرة سميرة توفيق .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1348 ] نشر منذ 3 ساعات
تف وألف تف… على المحنه وما تسوي
سعد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات
قالها الملك سلمان (( اعتدال ليس انحلال ))
عش الواقع[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله ونعم التربيه !!!!
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5836 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرقص يحفز على افراز هرمون السعاده … غير انو رياضه … انصح الجمممميع رجال ونساء يرقصو ولعبو ويتحركو ☺️