بالصور..على الطريقة العربية .. عروس انجليزية تعجز في الحصول على سرير

لندن(صدى):

مثل ما يحدث في الوطن العربي وتتناقله وسائل الإعلام عن عجز المستشفيات عن توفير سرير لمريض في حالة حرجة، وقع الأمر نفسه ولكن هذه المرة في بلد يوصف بأنه أم الديمقراطية في العالم.

قدم الطاقم الطبي بمستشفي جامعة ” باسيلدون ” ، الخدمة الطبية لـ ” أم لطفلة ” أصيبت بإشتباه في جلطة دموية، على أرضية مستشفي A & E ، وجاء ذلك بعد نفاد الأسرّة بالمستشفى.

جاءت الحادثة بعد إحالة ” صوفي براون ” 32 سنة ، إلى مستشفى جامعة باسيلدون في إسيكس، من قبل طبيبها العام مع وجود جلطة دموية مشكوك فيها، وإنتظرت خمس ساعات ونصف للحصول على سرير.

قالت ” صوفي”، بعد مرور الساعات وأنا جالسة على كرسي كان الأمر صعب، وبدأت حالتى تزداد سوءًا، وشعرت بالحرارة والدوار ، فقمت بسحب بطانية من حقيبتي وسقطت على الأرض لأني لم أتحمل، كان أي شيء أفضل من الجلوس على كرسي صعب.

وأضافت ” صوفى “، أني خشيت أن أواجه خطر الخروج وأنا في هذا الألم، مشيرة إلى أن الممرضات قامت بعد ذلك بإخراج جهاز مراقبة ضغط الدم، وأجرت فحص دم في غرفة الإنتظار أمام أشخاص أخريين.

ولفتت ” صوفي” ، إلى إنها شعرت بـ ” افتقار للكرامة ” عقب تركها المستشفي بعد إجراء الفحوصات.

و أن الطبيب تخطى بها لتتحدث إلى زوجها جيمس ، وسلمه دورة من المضادات الحيوية واستدعاء سيارة إسعاف إذا استمرت المشكلة.

قال الزوج ” جيمس براون ” 34 عاما: “ذهبنا فقط إلى A & E لأن GP أخبرت ” صوفي ” أن تذهب هناك على الفور وسط مخاوف من وجود جلطة دموية، بعد سلسلة من النتائج غير الطبيعية التي تعرضت لها رحلتها الطويلة إلى أورلاندو بولاية فلوريدا.

وأضاف ” جيمس ” ، وصلنا إلى هناك في الساعة 4:30 مساءً ولكننا كنا ننتظر، حتي سقطت ” صوفي ” على الأرض بعد معانتها من الألم ،لافتًا إلى أنه ” لم يعتذر الموظفين بالمستشفي حتى على هذا الوضع، ظلوا يقولون فقط لا توجد أسرة، وظل الأطباء والممرضات يتدافعون عنها أثناء وجودها هناك.

واستطرد ” جيمس ” ، بمجرد أن سقطت ” صوفي ” قال الممرضات : ” لماذا لم تقل ؟ كان يجب عليك طلب سرير “.

فيما دافعت المستشفي عن نفسها فقال المتحدث باسم مستشفى جامعة باسيلدون: “نأسف لأن السيدة براون لم تكن راضية عن رعايتها ، وستطلب منها الاتصال بمشورتنا وخدمات الاتصال الخاصة بنا للتحدث معنا مباشرة.

وأضاف ” المتحدث ” ، أنه ليس كل مريض يحتاج إلى سرير، وإنما يوزع الأطباء الأسرة على أساس الحاجة السريرية.

وأكمل ” المتحدث ” ، ” يقدم فريقنا العلاج فقط ، بما في ذلك أخذ قياس ضغط الدم ، في السرير أو على الكرسي “.