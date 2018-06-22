بالفيديو .. أريج العبدالله تضع اقتراح غريب لقيادة المرأة للسيارة
ظهرت إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ، أريج العبدالله في مقطع فيديو لها وهي تقود سيارتها، حيث أشتكت من الزحام في الشوراع.
وقالت في الفيديو: أتوقع أو أحس لازم يعطونا بروفة يوم يفضولنا الشارع ويخلونا نطلع نسوي بروفة، ما ينفع كده ندرعم، أنا أحس إني ما أقدر حتى لو أعرف أسوق.
وأضافت: ما أحب أحد يمشي وراي، ما أدري أخاف لو صار جنبي سيارات، وما أعرف أتوتر.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 373 ] نشر منذ 1 ساعة
ماحد امرك تسوقين اجلسي في بيتك
عبود[ عدد التعليقات: 2008 ] نشر منذ 1 ساعة
انا اسوق قبل ما تنولدي وعندي رخصة عمومي ، وما اتعدى 110 في السرعة ودايم متمسك بتعليمات المرور ومع ذلك ما اسلم سيارتي مخدشة من كل مكان واحيانا يصدموني وانا واقف عند الاشارة الحمرا ومنهم من يسقط علي وانا ماسك اقصى اليسار وفيه من يخرج لي من شارع فرعي لشارع عام ولا حتى يناظر ، وبعد هذا كله تبغين تسلمين انتي وسيارتك كثري منها .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 35 دقيقة
عطوهم بروفة واجازة رسمية يوم الاحد لجميع موظفي الدولة ههههههههههههه