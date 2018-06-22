بالفيديو .. أريج العبدالله تضع اقتراح غريب لقيادة المرأة للسيارة

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ، أريج العبدالله في مقطع فيديو لها وهي تقود سيارتها، حيث أشتكت من الزحام في الشوراع.

وقالت في الفيديو: أتوقع أو أحس لازم يعطونا بروفة يوم يفضولنا الشارع ويخلونا نطلع نسوي بروفة، ما ينفع كده ندرعم، أنا أحس إني ما أقدر حتى لو أعرف أسوق.

وأضافت: ما أحب أحد يمشي وراي، ما أدري أخاف لو صار جنبي سيارات، وما أعرف أتوتر.