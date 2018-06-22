بالصور.. والد ” رجل أمن ” يناشد نقله عبر الإخلاء الطبي لمستشفى متخصص
ناشد المواطن غانم الهاجري المسؤولين في وزارة الصحة ومسؤولي المستشفيات العسكرية مساعدته في قبول حالة ابنه المصاب في حادث مروري خلال عمله الرسمي في مهمة رسمية ، تعرض الاربعاء ؛ وأُدخل إثره قسم العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة.
وأضاف ” المواطن ” : تعرض ابني جفين، ذو الثلاثين عاماً، وهو أحد أفراد شرطة محافظة تثليث، لحادث مروري يوم الاربعاء الماضي اثنا مباشره أحد البلاغات في المحافظة ؛ ونُقل لمستشفى تثليث وتم تحويله الى مستشفى الملك عبدالله ببيشة لعدم وجود امكانيه في مستشفى تثليث ، وهو في حالة حرجة، تتمثل في كدمات في المخ ونزيف في الصدر، وكسور في الظهر وغيرها وبعدها تم إدخاله قسم العناية المركزة.
وأكمل: قمت بمخاطبة جهات ومستشفيات عدة، ولكن لم أجد استجابة منهم.
إلا أن المشكلة التي تواجهنا حالياً هي عدم قبول أي مستشفى حالته ورفضها ، وحاجة تحويلة الى مستشفى متخصص عبر طائرة إخلاء طبي.
وناشد المواطن ” الهاجري ” الوقوف معه في المشكلة التي حلت به في ابنه كونه في مهمة عمل رسمية حيث يعاني ” الهاجري ” بأنه معاق وفاقد أحدى قدمية ومصاب بالفشل الكلوي ، والرأفة بحالهم، وإيجاد موافقة من أحد المستشفيات المتخصصة، وتوفير طائرة إخلاء طبي لنقله.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1348 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشافيه ويرفع عنه وعن كل مسلم…
والله لو كانت عندي ثروة النجر وطقته … ما كنت اقصر معه وأمثاله ابتغاء وجه الله… لكن على قولة المثل العين بصيره والبليله قليله…
اللهم احفظنا بحفظك واختم لنا بمرضاتك…
ابن البلد[ عدد التعليقات: 373 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيه ويعافيه