بالصور.. والد ” رجل أمن ” يناشد نقله عبر الإخلاء الطبي لمستشفى متخصص

محمد السعران(صدى):

ناشد المواطن غانم الهاجري المسؤولين في وزارة الصحة ومسؤولي المستشفيات العسكرية مساعدته في قبول حالة ابنه المصاب في حادث مروري خلال عمله الرسمي في مهمة رسمية ، تعرض الاربعاء ؛ وأُدخل إثره قسم العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة.

وأضاف ” المواطن ” : تعرض ابني جفين، ذو الثلاثين عاماً، وهو أحد أفراد شرطة محافظة تثليث، لحادث مروري يوم الاربعاء الماضي اثنا مباشره أحد البلاغات في المحافظة ؛ ونُقل لمستشفى تثليث وتم تحويله الى مستشفى الملك عبدالله ببيشة لعدم وجود امكانيه في مستشفى تثليث ، وهو في حالة حرجة، تتمثل في كدمات في المخ ونزيف في الصدر، وكسور في الظهر وغيرها وبعدها تم إدخاله قسم العناية المركزة.

وأكمل: قمت بمخاطبة جهات ومستشفيات عدة، ولكن لم أجد استجابة منهم.

إلا أن المشكلة التي تواجهنا حالياً هي عدم قبول أي مستشفى حالته ورفضها ، وحاجة تحويلة الى مستشفى متخصص عبر طائرة إخلاء طبي.

وناشد المواطن ” الهاجري ” الوقوف معه في المشكلة التي حلت به في ابنه كونه في مهمة عمل رسمية حيث يعاني ” الهاجري ” بأنه معاق وفاقد أحدى قدمية ومصاب بالفشل الكلوي ، والرأفة بحالهم، وإيجاد موافقة من أحد المستشفيات المتخصصة، وتوفير طائرة إخلاء طبي لنقله.