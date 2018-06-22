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عناصر حوثية تختطف ثلاث فتيات ذهبن لمشاهدة مباريات كأس العالم

عناصر حوثية تختطف ثلاث فتيات ذهبن لمشاهدة مباريات كأس العالم
فهمي محمد(صدى):

اعتقلت عناصر الحوثي الإرهابية ثلاث فتيات ذهبن لمشاهدة مباريات كأس العالم بفندق البستان بالعاصمة صنعاء.

وقالت ” مصادر محلية ” ، إن الحوثيين قاموا بمنع الفتيات من مغادرة الفندق بعد انتهائهن من مشاهدة مباريات كأس العالم أمس الخميس.

وأضافت ” المصادر ” ، أن الحوثيين قاموا على الفور باعتقالهن واقتيادهن إلى سجن البحث الجنائي لتحقيق معهن .

ولفتت ” المصادر ” ، إلى أن أهالي الفتيات ذهبوا إلى البحث الجنائي لمعرفة أسباب اعتقال الفتيات ليتفاجئوا أن جماعة الحوثي نقلوهن إلى مكان أخر لم يعلنوا حتى عنه.


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