عناصر حوثية تختطف ثلاث فتيات ذهبن لمشاهدة مباريات كأس العالم

فهمي محمد(صدى):

اعتقلت عناصر الحوثي الإرهابية ثلاث فتيات ذهبن لمشاهدة مباريات كأس العالم بفندق البستان بالعاصمة صنعاء.

وقالت ” مصادر محلية ” ، إن الحوثيين قاموا بمنع الفتيات من مغادرة الفندق بعد انتهائهن من مشاهدة مباريات كأس العالم أمس الخميس.

وأضافت ” المصادر ” ، أن الحوثيين قاموا على الفور باعتقالهن واقتيادهن إلى سجن البحث الجنائي لتحقيق معهن .

ولفتت ” المصادر ” ، إلى أن أهالي الفتيات ذهبوا إلى البحث الجنائي لمعرفة أسباب اعتقال الفتيات ليتفاجئوا أن جماعة الحوثي نقلوهن إلى مكان أخر لم يعلنوا حتى عنه.