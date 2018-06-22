بالفيديو.. الأمير ” تركي بن طلال ” يدعو عدد من المواطنين لمشاركته بالغداء

أبها(صدى):

في لفتة إنسانية كريمة طلب نائب أمير منطقة عسير الأمير ” تركي بن طلال ” ، اليوم الجمعة، من عدد من المواطنين بمحافظة أبها، تلبية دعوته لتناول الغداء وتبادل أطراف الحديث معه.

وأوضح مقطع ” فيديو ” تم تداوله بوسائل الإعلام الأمير ” تركي ” وهو يتحدث مع عدد من المواطنين أمام أحد المساجد، ويدعوهم لركوب سيارة تابعة لموكبه ، وتناول القهوة والغداء معه، ويعقبه تبادل الحديث حول الموضوع الذي كانوا يتحدثون فيه.