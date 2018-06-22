بالفيديو.. ” نيمار ” يجهش بالبكاء بعد تأهل البرازيل للدور الـ 16

ماجد محمد(صدى):

أجهش نجم المنتخب البرازيلي ولاعب نادي باريس سان جيرمان ” نيمار جونيور ” بالبكاء عقب نهاية مباراة ” السامبا ” أمام كوستاريكا بالفوز بهدفين نظيفين.

جاء ذلك بعد إحراز اللاعب ” فيليبي كوتينيو ” الهدف الأول فى الدقيقة 91، وأعقبها تسديد ” نيمار ” الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

هذا وتمكنت عدسات الكاميرا من إلتقاط الصور للاعب ” نيمار ” وهو جالس على أرض الملعب بعد أن إنتابته حالة من البكاء الشديد بعد فوز منتخب بلاده على نظيره ” الكوستاريكي ” .

واستعاد المنتخب البرازيلي حظوظه في التأهل لدور الـ16 من كأس العالم المقام حاليًا بروسيا، وقد أصبح رصيده 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة.

وكان نيمار نال الكثير من السخرية والمهاجمة عقب الأداء الباهت له خلال اللقاء الأول للبرازيل أمام وسويسرا، وقد وصفه الكثيرين بالمستهتر الذي يهتم بقصات الشعر عن الأداء خلال المباريات.