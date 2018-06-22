بالفيديو.. لحظة وفاة ثلاثة من عائلة واحدة بماس كهربائي في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة في حديقة السبعين .

وأوضحت مصادر محلية، أن طفلًا تعرض لماس كهربائي أثناء تواجده داخل حوض نافورة للمياه الواقعة بالقرب من إدارة حديقة السبعين ومكتب الأمن داخل الحديقة.

وأشارت المصادر إلى أن شخصين من أقارب الطفل شاهدوه يغرق بعد تعرضه للماس الكهربائي دون علمهم بأن هناك ماس كهربائي وقاما بالدخول إلى حوض نافورة المياه محاولين إنقاذه ظنا منهما بأن الولد غرق فماتوا بجانبه.

وتساءل المصدر عن دور المراقبين والعمال وأفراد الشرطة المنتشرين داخل وفي محيط حديقة السبعين العامة والذين يتجاوز عددهم 300شخص.

وما كان من مليشيا الحوثي الإيرانية إلا أن حملت المسؤلية على الضحايا وهم طفل لايتعدى العاشرة وقريبه وعمره ٢٠ سنة و عّم الطفل.

صنعاء