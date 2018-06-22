وائل جسار يرد الصاع صاعين لأحلام بتعليق ناري

أماني الغامدي(صدى):

رفض الفنان اللبناني وائل جسار الحديث عن الفنانة الإماراتية أحلام ، خلال حلوله ضيفاً بإحدى فقرات برنامج ” عرب وود ” ، عقب هجومها عليه ونشوب خلاف بينهما .

حيث رد وائل جسار على المذيع الذي سأله عن أحلام قائلاً ، ” مين أحلام ديه ” ؟ ، مؤكداً ، إنه لن يتحدث عنها لأنها لا تتحدث عن زملائها بشكل راقي، لهذا لن يتطرق للكلام بخصوصها.

وأضاف وائل جسار إنه في حالة لو أحلام لا تعرفه، فهو الآخر لا يعرفها ولا يراها من الأساس.

وكانت أحلام تحدثت بوضوح عن أزمتها مع وائل جسار، خلال وجودها في برنامج ” مجموعة إنسان ” ، حيث قالت إنها عندما علقت على كلام منتقدي ” ذا فويس ” ، كان كلامها لكل الناس الذين لم يبدوا إعجابهم بالموسم الرابع من البرنامج ، وليس وائل جسار هو المقصود فقط .

وبدأت الأزمة بين وائل جسار وأحلام، عندما علق الأول على الأصوات الموجودة في الموسم الرابع من ” ذا فويٍس ” ، كاشفاً أن المواسم السابقة من البرنامج كانت تضم أصواتاً أفضل ، فردت أحلام على الهواء ” لازم تنضف أذنك عشان تسمع الأصوات ” .