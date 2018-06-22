طفل يستدعي الشرطة لاستيائه من طبق سلطة

أوتاوا(صدى):

أثار طفل صغير لم يتعدى عمره الـ 12 عاماً ، غضب رجال الشرطة الكندية في مقاطعة هاليفاكس ، عقب اتصاله بالطوارئ لأنه كان مستاء من طبق سلطة .

وقالت الشرطة في بيان لها ، إن مثل هذه المكالمات تعيق عملهم، وتمنعهم من الاستجابة بسرعة مع حالات الطوارئ التي في أمس الحاجة للمساعدة .

وأضافت أن والدي الطفل لم يكن لديهما علم باتصال ابنهما برقم الطوارئ، واتخذ الضباط هذا الحادث فرصة لتعليم الطفل المواقف الملائمة التي تستدعي الاتصال برقم الطوارئ .