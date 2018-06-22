بالفيديو.. سعودية تقود سيارتها طيلة عقدين ولا تصدق أن القيادة كانت ممنوعة

عادل الحربي(صدى):

في الوقت الذي يزايد فيه البعض على قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة، خرجت ” ضحية الحازمي ” لتكشف أنها لم تصدق حتى الأن أن قيادة المرأة كانت ممنوعة من مدة .

وتسكن ” الحازمي ” شمال المملكة وهي بدوية، أوضحت أنها تعلمت القيادة وعمرها 13 سنة، وقالت خلال تقرير عبر برنامج ” إم بي سي في أسبوع ” : ” علموني أهلي والآن أقود السيارة ولم أتعرض لمضايقات أبداً “.

وروت ” الحازمي ” في قصتها أنها قادت السيارة طيلة عقدين ولا تصدق أن قيادة المرأة كانت ممنوعة قبل مدة، مشيرُا إلى أنه يومياً، تفحص محرك سيارتها قبل خروجها لحظيرة أغنامها.

و تمارس حياة طبيعية خلف مقود سيارتها، مشيرة إلى أن السيارة هي السابعة التي اشترتها حتى الآن، وتستطيع عمل صيانة خفيفة لسيارتها، وهي تجيد قيادة سيارات كبيرة أيضاً.