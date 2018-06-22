بالفيديو.. سعودية تقود سيارتها طيلة عقدين ولا تصدق أن القيادة كانت ممنوعة
في الوقت الذي يزايد فيه البعض على قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة، خرجت ” ضحية الحازمي ” لتكشف أنها لم تصدق حتى الأن أن قيادة المرأة كانت ممنوعة من مدة .
وتسكن ” الحازمي ” شمال المملكة وهي بدوية، أوضحت أنها تعلمت القيادة وعمرها 13 سنة، وقالت خلال تقرير عبر برنامج ” إم بي سي في أسبوع ” : ” علموني أهلي والآن أقود السيارة ولم أتعرض لمضايقات أبداً “.
وروت ” الحازمي ” في قصتها أنها قادت السيارة طيلة عقدين ولا تصدق أن قيادة المرأة كانت ممنوعة قبل مدة، مشيرُا إلى أنه يومياً، تفحص محرك سيارتها قبل خروجها لحظيرة أغنامها.
و تمارس حياة طبيعية خلف مقود سيارتها، مشيرة إلى أن السيارة هي السابعة التي اشترتها حتى الآن، وتستطيع عمل صيانة خفيفة لسيارتها، وهي تجيد قيادة سيارات كبيرة أيضاً.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48862 ] نشر منذ 1 ساعة
عادي في البران والاطراف ..
,, شي مألوف في كل القرى ولا فيه اي منقود ,, لكن في المدن والمسافات الطويله باالطبع لا ,,
,, موفقه خير يااختنا ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1345 ] نشر منذ 1 ساعة
أما ما تعرفي ان الحورمه ممنوع تسوق….
لله ما تنبلع يا شليويحه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48862 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههه ,,