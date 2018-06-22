بالفيديو.. زوج ملتح يضبط زوجته المنقبة في حضن صديقه المقرب
بعبارات مؤلمة جدا، تضمنها شريط فيديو جرى تداوله اليوم على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله رجل مغربي ملتح يبكي و يصرخ بكل قوة، بعد أن ضاقت عليه الارض بما رحبت وهو يردد امام افراد الشرطة عبارات ” ” صاحبي يخوني و زوجتي منقبة .. كون غير مكانش صاحبي مشي مشكل .. عامين وهما كيخونوني ” .
وبحسب مصادر محلية فقد قامت الشرطة بفتح تحقيق في اتهام الرجل زوجته بالخيانة مع صديقه المقرب.
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2589 ] نشر منذ 2 ساعتين
حقا الانحطاط عند بعض الناس لاحدود له , قالو قديما اذا بليتم فاستتروا ولم يقل أنشروا غسيلكم القذر على الملاء
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1750 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا حلت المقادير بطلت التدابير
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29727 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1345 ] نشر منذ 2 ساعتين
لكي ترتاح… لاتثق بالنسوان ولا بالرجال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48862 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يهون عليك مصيبتك وهذا القهر المؤلم ، ويرزقك بنت الحلال اللي تصونك ,, آمين ,,
,, اما الخائنين مصيرهم جهنم بإذن الله ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10446 ] نشر منذ 57 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن البلد[ عدد التعليقات: 367 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يعينه على مصيبته