بالفيديو.. زوج ملتح يضبط زوجته المنقبة في حضن صديقه المقرب

مليكة فؤاد(صدى):

بعبارات مؤلمة جدا، تضمنها شريط فيديو جرى تداوله اليوم على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله رجل مغربي ملتح يبكي و يصرخ بكل قوة، بعد أن ضاقت عليه الارض بما رحبت وهو يردد امام افراد الشرطة عبارات ” ” صاحبي يخوني و زوجتي منقبة .. كون غير مكانش صاحبي مشي مشكل .. عامين وهما كيخونوني ” .

وبحسب مصادر محلية فقد قامت الشرطة بفتح تحقيق في اتهام الرجل زوجته بالخيانة مع صديقه المقرب.