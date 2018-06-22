” أوبك ” تتجه نحو زيادة إنتاج النفط لمليون برميل يوميا
كشفت مصادر في منظمة ” أوبك ” ، عن اتفاق تم التوصل إليه من أجل زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وذلك لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء.
وأوضحت المصادر، أن زيادة الإنتاج ” اسمية ” ، ولكن الزيادة الحقيقية ستكون أقل لأن الدول التي تنتج أقل من حصصها في الآونة الأخيرة، ستجد صعوبة في العودة إلى حصصها الكاملة، مبينة أنه لن يُسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1345 ] نشر منذ 1 ساعة
حقيقه لا تعلمها……
هل تعلمون إن الذي اسس أوبك هو نجر الأول….
كان اذا حضر اجتماعاتها مع الغرب يقول أبك نبا نرفع السعر… أبك ما نبا…. المهم الأوروبيين اتفقوا يسمونها أوبك بعد ما زادو واو بكلمة أبك
مراد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يستر عسى مايرخص بعد الزيادة تونا مافرحنا بارتفاعه للسبعينات اذا نزل سعره ماراح ياكلها الا المواطن.