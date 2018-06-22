” أوبك ” تتجه نحو زيادة إنتاج النفط لمليون برميل يوميا

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر في منظمة ” أوبك ” ، عن اتفاق تم التوصل إليه من أجل زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وذلك لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء.

وأوضحت المصادر، أن زيادة الإنتاج ” اسمية ” ، ولكن الزيادة الحقيقية ستكون أقل لأن الدول التي تنتج أقل من حصصها في الآونة الأخيرة، ستجد صعوبة في العودة إلى حصصها الكاملة، مبينة أنه لن يُسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة.