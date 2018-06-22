احذري من زيادة الوزن في بداية الحمل

أماني الغامدي(صدى):

يعتمد عدد الكيلوغرامات التي تكتسبينها خلال الحمل على مؤشر كتلة جسمك، وعلى كونك حاملاً بجنين أو أكثر، وعموماً هناك حد أقصى لزيادة الوزن خلال الحمل، عند تخطيه تصبح هذه الزيادة مصدر خطر على صحة الحامل وجنينها.

والكثير من الدراسات العلمية أكدت خطورة زيادة الوزن المفرطة خلال الحمل، حيث تعرّض الجنين والأم للكثير من المخاطر، ولكن دراسة حديثة كشفت عن أهم مخاطر زيادة وزن الحامل، خاصة في بداية الحمل، وتحديداً حتى الأسبوع الـ20 من الحمل.

فقد أكدت الدراسة أن زيادة الوزن المفرطة حتى الأسبوع الـ20 من الحمل، تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بتسمّم الحمل، التي ينتج عنها الكثير من المضاعفات للأم والجنين، وقد تودي بحياة أحدهما، أو حياتهما معاً.

الدراسة تناولت فحص أكثر من 62 ألف سيدة سويدية، ونُشرت في دورية جمعية القلب الأميركية، وربطت نتائجها بين الزيادة المفرطة في الوزن في بداية الحمل، وبين الإصابة بتسمّم الحمل، والولادة المبكرة.