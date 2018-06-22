المالكي يؤكد: لا يوجد ضحايا في الحديدة ونراعي سلامة المدنيين

فهمي محمد(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي، على أنه يتم مراعاة سلامة المدنيين والحفاظ عليها.

ونفى مزاعم منظمات حقوقية ووسائل إعلام بسقوط ضحايا مدنين في معركة الحديدة، قائلًا: ” لا يوجد ولله الحمد، ضحايا بحسب ما تمّت إثارته من بعض المنظمات ووسائل الإعلام “.

وأشار ” المالكي ” ؛ لقناة الغد الفضائية بعد مشاركته في مؤتمر صحفي ببروكسل أمس، إلى أن تحرير الحديدة في القريب العاجل، بإذن الله، وذلك بناءً على خطة عملياتية محكمة تمّ وضعها من الجيش اليمني الوطني، بمساندة من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

وقال إن العملية تسير بتناغم وخطى بطيئة ومدروسة للمراعاة والحفاظ على حياة المدنيين، ولوجود الكثير من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وتابع: ” ميناء الحديدة يعد النقطة الأساسية لوصول الصواريخ الباليستية وطائرات دون طيار ” يو إيه في ” وغيرها من الأسلحة التي يتم تهريبها من النظام الإيراني إلى الميليشيات، وتسبّبت في إطالة أمد المعركة وأضرّت بالشعب اليمني “.

ولفت ” المالكي ” ؛ إلى نجاح المنظومة الدفاعية المتكاملة في السعودية واليمن في اعتراض الصواريخ الباليستية التي تطلقها الميليشيات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه لم تحقق تلك الصواريخ الحوثية (152 صاروخاً تقريباً) أهدافها، رغم تعمد الميليشيات الإرهابية إطلاقها على الأعيان المدنية بما يخالف القانون الدولي والإنساني.