عضو هيئة كبار العلماء يرد على رؤيا بن سعيد لـ أردوغان في المسجد النبوي

علي القحطاني(صدى):

علق الدكتور سليمان أبا الخيل، رئيس جامعة الامام وعضو هيئة كبار العلماء، على ما نشره الكاتب أحمد بن سعيد، حول تضمنه رؤية يرى فيها الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” ، في المدينة المنورة وتصعد به الملائكة، زاعمًا أن أحد أهل المدينة المنورة قد زوده بها.

وقال ” أبا الخيل ” : ” تأملوا وتألموا بل وأحزنوا على ما وصل إليه بعض الناس وخصوصًا ممن هو من بلاد الحرمين وقبلة المسلمين وطن القرآن والسنة والتوحيد، من البدع والخرافات والهوى المعمى والشبهة الزائغة والانتماءات الحزبية والتنظيمات البغيضة المعادية للدين وللإسلام والمسلمين ” .

متابعًا: ” فالخلفاء الراشدون لم يرد لهم مثل هذه الرؤى وكذلك الصحابة الكرام، السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف وصل الحد والأمر ببعض أبناء بلادنا أن يتحزبوا إلى هذا الدرجة والصورة البغيضة المنافية والمخالفة لثوابت ومنهج مملكتنا الحبيبة ووطنا الشامخ ” .

وأشار ” أبا الخيل ” إلى أن منبت مثل هذه الأفكار لتنظيم جماعة ” الإخوان ” المتطرف، قائلاً: ” هذا التنظيم ظل أكثر من خمسة عقود وهو ينخر في جسد الأمة، ويلوث ويحرف ويجرف ويصرف أفكار وعقول الناشئة ويفسد ويشوه عقائدهم ومناهجهم، ويقضي على ولائهم وانتمائهم لدينهم الصحيح وولاة أمرهم وعلمائهم ” .