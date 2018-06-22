سفير السعودية لدى البحرين يحذر النساء من 3 مخالفات مرورية

حمود العنزي(صدى):

نصح الدكتور عبدالله آل الشيخ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، السائقات السعوديات بتجنب 3 مخالفات شائعة في البحرين، بالتزامن مع اقتراب موعد تنفيذ قرار السماح للمرأة بالقيادة 10 شوال الجاري.

وقال آل الشيخ في حديث لـقناة “العربية.نت” إنه سيكون مسموحاً لأي امرأة، سواء سعودية أو خليجية قيادة السيارة، والعبور بها عبر جسر الملك فهد، مع الالتزام بأنظمة وتعليمات البلدين حين العبور، بداية من 24 يونيو.

ولفت إلى أن في البحرين أبرز 3 مخالفات مرورية يقع بها بعض السائقين السعوديين : ” تنحصر في استخدام الجوال أثناء القيادة، ومخالفة انتهاء تأمين المركبة، وتجاوز السرعة المحددة “، مضيفًا :” أود التأكيد على الجميع على أهمية الالتزام بأنظمة واللوائح المرورية في البلدين الشقيقين، وعكس صورة مشرفة عن بلادهم”.

وكشف أن قيمة المخالفات المرورية في البحرين تتراوح من 20 دينارا كحد أدنى إلى 1000 دينار بحريني كحد أقصى، أي 10 آلاف ريال تقريباً.