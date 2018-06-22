” قيادة المرأة ” توفر خيارات جديدة للتوظيف لنصف سكان المملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت شبكة ” CNBC ” الأمريكية أن السماح للمرأة بقيادة السيارات سيكون بمثابة خطوة تاريخية ليس فقط على المستوى الاجتماعي، بل على القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، حيث سيعود هذا الأمر على نصف سكان المملكة بخيارات جديدة للتوظيف.

وأوضحت أن هذه الخطوة ستوفر للسيدات العديد من مواقع التوظيف مثل ” كابتن قيادة السيارات ” في بعض الشركات العالمية؛ لطلب سيارات الأجرة بتطبيقات الهواتف الذكية.

كما أبانت الشبكة أن السماح للسيدات بقيادة السيارات اعتبارًا من الأحد المقبل، سيلهم العديد من النساء إمكانية العمل لمواصلة حياتهن المهنية، معتبرة أن هذه الخطوة تساوي بين الرجال والنساء في المجتمع.