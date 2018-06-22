رونالدو يسخر من لقاء البرتغال وإيران المنتظر

نواف السالم(صدى):

انضم نجم البرتغال ” كريسيانو رونالدو ” لتدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة إيران ضمن مباريات نهائي المجموعة الثانية، الاثنين 25 من يوينو الجاري.

وبحسب صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، لم يظهر ” رونالدو ” كامل لياقته المعتادة خلال التدريب، والذي أقيم أمس، حيث اكتفى بالجلوس ومتابعة تمارين الإحماء التي يؤديها زملاؤه بالفريق.

وذكرت الصحيفة أن كريستيانو يكتفى بمتابعة فريقه وعدم الانخراط معهم في التمارين استهانة بالمنتخب الإيراني، خاصة بعد الهدف الذي أحرزه في مرمى المنتخب المغربي ” أسود الأطلس ” ، في المباراة التي جمعت بين البرتغال والمغرب الأربعاء على ملعب لوجنيكي في موسكو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، ليصبح بذلك المغرب أول المنتخبات العربية التي تغادر كأس العالم.

الجدير بالذكر، أن رونالدو هو من حمل فريقه إلى كأس العالم بإحراز 4 أهداف نظيفة خلال تصفيات كأس العالم 2018، كما بات مع 85 هدفا دوليا، أبرز هداف في تاريخ المنتخبات الأوروبية.