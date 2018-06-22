الكشف عن سبب عدم افتتاح أقسام تعليم القيادة للسيدات بجميع المناطق

علي العنزي(صدى):

كشف الدكتور مخفور آل بشر، رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات بالمملكة، أن مدارس تعليم القيادة إلى الآن لم يتم بها افتتاح أقسام لتعليم القيادة للسيدات في جميع المناطق.

وأرجع ” آل بشر ” السبب في ذلك إلى عدم صدور توجهات من الإدارة العامة للمرور، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمنع أن تكون هناك مدارس ملحقة بمدارس تعليم القيادة المنتشرة في المملكة.

حيث يبلغ عددها ما يقارب 65 مدرسة؛ لتُخصص لأقسام للسيدات بنفس الإمكانات المتواجدة في أقسام تعليم الرجال للقيادة وتطبيق البرامج ذاتها؛ لتحقق الهدف من وجود قيادة آمنة للجنسين.