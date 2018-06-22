رئيس الاتحاد البرازيلي يحطم كوب قهوة على رأس أحد منتقديه بروسيا
يبدو أن روسيا ستشهد هذا العام على هامش المونديال العديد من اللقطات خارج المستطيل الأخضر.
وفي هذا السياق وفي لافتة صادمة، في أحد مطاعم روسيا، قام أحد المشجعين للمنتخب البرازيلي بتلقي عقاب قاسي؛ إثر انتقاده رئيس الاتحاد البرازيلي .
وكشفت صحيفة جلوبو البرازيلية، أن رئيس الاتحاد البرازيلي عندما سمع المشجع ينتقده قام على الفوز في مشهد مفاجيء بتحطيم كوب قهوة على رأس المشجع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48844 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاغرابة في العنف والفوضى على الفوضجيين ,,
,, لادين ولا علم ولا اخلاق يمنعهم ,,