تخصيص فروع لاستقبال السيدات بوكالات السيارات

عادل الحربي(صدى):

خصصت بعض وكالات السيارات في المملكة صالات عرض وفروع مختصة لاستقبال العميلات وعائلاتهن فقط من الراغبات في شراء سيارات لهن.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف، فيصل أبوشوشة، أنه يتوقع تشهد مبيعات السيارات تحسنًا جزئيًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار ” أبوشوشة ” إلى إنه يتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات خلال العام الجاري بنسبة 10% مقارنةً بالعام الماضي، لافتًا إلى أن مبيعات السيارات الجديدة تراجعت نسبة 21.8% العام الماضي، وفي عام 2016 بنسبة 22.1%.