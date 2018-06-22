بالفيديو.. فتاة تفجر نفسها بالديناميت في برنامج مسابقات

واشنطن(صدى):

أصابت فتاة تبلغ من العمر 21 عاما ، أعضاء لجنة برنامج اكتشاف المواهب أمريكان جوت تالنت ، بالرعب بعد تفجير نفسها .

حيث وضعت الفتاة نفسها داخل تابوت ممتلئ بأصابع الديناميت المتفجرة، وارتدت خوذة ثم نامت داخل التابوت الخشبي الذي أغلق عليها بإحكام، وفجرت الفتاة التابوت.

ظهرت الفتاة وكأنها لم تصب بسوء، وكانت قد أقدمت على تلك الخطوة الجريئة بسبب تاريخ عائلتها في الأعمال الجريئة.