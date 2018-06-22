لقطات لن تنسى.. مراحل تحول ماردونا من الحماس إلى الانكسار بعد هزيمة الأرجنتين

ماجد محمد(صدى):

بدأ تشجيعه بحماس لمنتخب بلاده الذي لطالما وثق به وبقدرته على تحقيق نتائج إيجابية في مونديال روسيا، فلم يتوقف لحظة واحدة عن التشجيع وتحميس الجماهير في المدرجات .

ولم يتوقع الأسطورة الأرجنتيني الذي بدأ أمس بتفاؤل في تشجيع الأرجنتين أن النهاية ستكون مأسوية، بخسارة الأرجنتين أحد المنتخبات الكبار بثلاثية أمام كرواتيا.

وسجلت العدسات تعبيرات ماردونا المختلفة من قبل المباراة وحتى انتهاء الحلم بهزيمة الأرجنتين بثلاثية، والتي رصدت مراحل تحول ماردونا من الحماس إلى الانكسار.

وكانت تلك هي اللقطات الأبرز في مباراة الأرجنتين وكرواتيا أمس، والتي عكست شعور ماردونا بالحسرة بعد فشل تلميذه المقرب إليه ومحبوبه ” ميسي ” في ترك بصمته والعبور بالأرجنتين.